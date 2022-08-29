Загорелась большая военная база оккупантов в Бериславе. Фото:

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Пожежа на Бериславському машинному заводі в Херсонській області виникла у понеділок, 29 серпня.

У районі пожежі підіймається чорний дим, який видно здалеку. На території цього підприємства в місті Берислав російські загарбники облаштували військову базу. Про це спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив у Telegram.

Зазначимо, що території промислових підприємств нерідко використовуються ЗС РФ як місця дислокації військової техніки та боєприпасів, — йдеться в повідомленні.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що в районі заводу був приліт і після нього почалася пожежа.

Нагадаємо, 29 серпня Збройні сили України прорвали першу лінію оборони ворогів на окупованій Херсонщині. Бойовики самопроголошеної Донецької народної республіки відійшли зі своїх позицій на Херсонщині, а російські десантники теж втекли з поля бою.