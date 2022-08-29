Оккупанты попали по людям возле остановки транспорта в Бахмуте, есть жертвы

Оккупанты попали по людям возле остановки транспорта в Бахмуте. Фото:

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Ракурс

Російські військові злочинці вбили цивільних, які перебували на зупинці громадського транспорту в Бахмуті.

Окупанти за минулу добу обстріляли 12 населених пунктів Донецької області — за добу зафіксували 23 ворожі обстріли. Зокрема, у Бахмуті зафіксоване влучання поблизу зупинки, де перебували люди. Внаслідок розриву касетних боєприпасів загинули жителі віком від 36 до 60 років. Про це повідомила поліція Донецької області.

Крім того, ворог стріляв по Авдіївці, Слов’янську, Бахмуті, Красногорівці, Торецьку, Костянтинівці, Миколаївці, селищах Райгородок та Щербинівка, селах Георгіївка, Петрівка, Тетянівка. Гатили росіяни ракетами, артилерією, з реактивних систем залпового вогню «Ураган» та «Град».

Обстрілами вороги зруйнували та пошкодили 36 цивільних об'єктів — 22 житлові будинки, коксохімічний завод, гаражі, електромережі, автобазу. Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ 29 серпня повідомляли, що на Бахмутському напрямку ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру біля Бахмутського, Шумів, Яковлівки, Зайцевого та Кодеми. Окупанти намагалися наступати поблизу Кодеми та Зайцевого, але були зупинені українською армією.