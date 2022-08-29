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Было 12 ракет — российские нацисты ответили Николаеву за наступление ВСУ на юге
Было 12 ракет — российские нацисты ответили Николаеву за наступление ВСУ на юге (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n174218-bylo-12-raket-rossiyskie-nacisty-otvetili-nikolaevu-za-nastuplenie-vsu-na-uge-foto-video.htmlРакурс
У мережі з’явилися жахливі кадри наслідків ворожого обстрілу Миколаєва 29 серпня, де загинули двоє і ще 11 людей отримали поранення.
По Миколаєву вдарили 12 російських ракет, повідомляє голова ОВА Віталій Кім.
За його словами, росіяни випустили більше ракет по місту, скільки саме — наразі уточнюють.
Сьогодні російські окупанти обстріляли житлові будинки та навчальні заклади міста. На місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники.
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