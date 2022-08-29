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Было 12 ракет — российские нацисты ответили Николаеву за наступление ВСУ на юге

Было 12 ракет — российские нацисты ответили Николаеву за наступление ВСУ на юге (ФОТО, ВИДЕО)

29 авг 2022, 18:29
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У мережі з’явилися жахливі кадри наслідків ворожого обстрілу Миколаєва 29 серпня, де загинули двоє і ще 11 людей отримали поранення.





По Миколаєву вдарили 12 російських ракет, повідомляє голова ОВА Віталій Кім.

За його словами, росіяни випустили більше ракет по місту, скільки саме — наразі уточнюють.

Сьогодні російські окупанти обстріляли житлові будинки та навчальні заклади міста. На місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники.

Ракетний удар по Миколаєву

Ракетний удар по Миколаєву

Ракетний удар по Миколаєву

Ракетний удар по Миколаєву

Источник: Ракурс


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