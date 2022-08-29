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Жахливі кадри наслідків ворожого обстрілу Миколаєва, де загинули двоє і ще 11 людей отримали поранення.

Було 12 ракет — російські нацисти відповіли Миколаєву за наступ ЗСУ на півдні (ФОТО, ВІДЕО)

29 сер 2022, 18:29
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У мережі з’явилися жахливі кадри наслідків ворожого обстрілу Миколаєва 29 серпня, де загинули двоє і ще 11 людей отримали поранення.





По Миколаєву вдарили 12 російських ракет, повідомляє голова ОВА Віталій Кім.

За його словами, росіяни випустили більше ракет по місту, скільки саме — наразі уточнюють.

Сьогодні російські окупанти обстріляли житлові будинки та навчальні заклади міста. На місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники.

Ракетний удар по Миколаєву

Ракетний удар по Миколаєву

Ракетний удар по Миколаєву

Ракетний удар по Миколаєву

Джерело: Ракурс


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