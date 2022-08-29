Жахливі кадри наслідків ворожого обстрілу Миколаєва, де загинули двоє і ще 11 людей отримали поранення.

https://racurs.ua/ua/n174218-bulo-12-raket-rosiyski-nacysty-vidpovily-mykolaievu-za-nastup-zsu-na-pivdni-foto-video.html

Ракурс

У мережі з’явилися жахливі кадри наслідків ворожого обстрілу Миколаєва 29 серпня, де загинули двоє і ще 11 людей отримали поранення.

По Миколаєву вдарили 12 російських ракет, повідомляє голова ОВА Віталій Кім.

За його словами, росіяни випустили більше ракет по місту, скільки саме — наразі уточнюють.

Сьогодні російські окупанти обстріляли житлові будинки та навчальні заклади міста. На місцях працюють рятувальні, аварійні служби та комунальники.