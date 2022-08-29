Артилерія ЗСУ знищила російську САУ «Мста-С» у Харківській області

https://racurs.ua/ua/n174217-artyleriya-zsu-znyschyla-rosiysku-sau-msta-s-u-harkivskiy-oblasti-video.html

Ракурс

Артилерія Збройних сил України знищила російську самохідну артилерійську установку «Мста-С» у Харківській області.

Про це 29 серпня повідомила прес-служба Національної гвардії і показала на своїй сторінці у Фейсбук відповідне відео.

Гвардійці заявили, що САУ 2С19 «Мста-С», яка здатна бити на 29 км, була знищена на півночі Харківської області у районі державного кордону з росією.

Такий результат спільної роботи артилерійської розвідки Національної гвардії та артилерійського розрахунку однієї з бригад Збройних сил України. Гвардійці та представники ССО за допомогою БПЛА розвідали ціль, корегували вогонь та верифікували результати. Артилеристи ЗСУ нанесли точне та філігранне вогневе ураження ворожої САУ, — прокоментували удар у Нацгвардії.

2С19 «Мста-С» (індекс ГБТУ — об'єкт 316, за класифікацією НАТО — M1990 «Farm») — радянська і російська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця. Розроблена на Уральському заводі транспортного машинобудування.

САУ 2С19 призначена для знищення тактичних ядерних засобів, артилерійських і мінометних батарей, танків та іншої броньованої техніки, протитанкових засобів, живої сили, засобів ППО і ПРО, пунктів управління, а також для руйнування польових фортифікаційних споруд та перешкоджання маневрам резервів противника в глибині його оборони.

Може вести вогонь по спостережуваних і неспостережуваних цілях із закритих позицій і прямим наведенням, включаючи роботу в гірських умовах.

При стрільбі використовуються як постріли з боєукладання, так і при подачі з ґрунту.