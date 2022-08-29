Слідком рф офіційно підтвердив смерть нардепа-колаборанта ковальова

https://racurs.ua/ua/n174216-slidkom-rf-oficiyno-pidtverdyv-smert-nardepa-kolaboranta-kovalova.html

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Слідчий комітет росії офіційно підтвердив смерть нардепа-колаборанта олексія ковальова. Йдеться про вогнепальні поранення, зрадника застрелили.

Крім того, голова Олешківської об'єднаної територіальної громади Євген Рищук повідомив проекту «Радіо Свобода» «Новини Приазовʼя», що має підтвердження інформації про смерть підозрюваного у державній зраді депутата Верховної Ради ковальова. За даними російських медіа, його вбили у власному будинку у Голій Пристані на Херсонщині.

Вчора ввечері була інформація, що в його будинку у Голій Пристані (Херсонська область — ред.) партизани зарізали його та його співмешканку. Сьогодні зрання мені люди телефонували з Голої Пристані та підтверджують, що він вже неживий. А його співмешканка, за однією інформацією, не вижила, а за іншою, вона в реанімації. Тобто тут немає ще точної інформації. А по ньому вже точно підтверджено, — сказав Рищук.

Він додав, що особисто добре знав Ковальова, оскільки той був конкурентом Рищука на виборах до Ради у 2019 році.

29 серпня про смерть Ковальова заявив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Російська сторона довго не підтверджувала його смерть офіційно.

У червні на ковальова вже була спроба замаху — тоді на території окупованої Херсонщини вибухнуло його авто.

4 липня ковальов в окупаційному уряді Херсонської області отримав посаду «заступника голови з питань сільського господарства».