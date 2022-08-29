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Ракурс
Россияне закрыли крымский мост в сторону оккупированного Симферополя

Россияне закрыли крымский мост в сторону оккупированного Симферополя

29 авг 2022, 22:49
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Росіяни закрили кримський міст у бік тимчасово окупованого Сімферополя.





Це може бути зумовлено вивозом військової техніки з півострова, повідомляє «24 канал» з посиланням на українську розвідку.

Кілька днів тому аналітики американського Інституту вивчення війни припускали, що через постійні вибухи в Криму росія передислокується та вивозить звідти техніку.

Таку ж інформацію публікував Business Insider, повідомляючи, що з півострова вже вивезли шість винищувачів Су-35С та чотири перехоплювачі МіГ-31БМ.

Нагадаємо, 29 серпня українські підрозділи завдали масштабних ударів по росіянах, що базуються у кількох містах окупованого півдня.

Источник: Ракурс


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