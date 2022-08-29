ВСУ ударили по россиянам в оккупированных городах юга – удары по россиянам

https://racurs.ua/n174222-vsu-udarili-po-rossiyanam-v-okkupirovannyh-gorodah-uga-video.html

Ракурс

29 серпня Збройні сили вдарили по росіянах в декількох тимчасово окупованих містах півдня України.

По обіді місцеві пабліки та представники української адміністрації повідомляли про вибухи у тимчасово окупованому Бердянську, а також у Херсоні поблизу Антонівського мосту.

Повідомляли про «завезення нової бавовни» і у Новій Каховці та Кам’янці — населеному пункті поблизу цього міста.

Останні дні літа обіцяють бути найбільш гарячими для окупантів всього південного напрямку України. Щойно: чотири потужні вибухи в районі північного виїзду з Мелітополя. Збираємо детальну інформацію про втрати ворога", — написав мер Іван Федоров.

Федоров повідомив, що, імовірно, знищені радіолокаційні системи окупантів.

«Ракурс» повідомляв, що на думку американських аналітиків, Збройні сили України почали операціюз «формування» на півдні країни, що означає підготовку поля бою до значного контрнаступу.