ЗСУ вдарили по росіянах в окупованих містах півдня

https://racurs.ua/ua/n174222-zsu-vdaryly-po-rosiyanah-v-okupovanyh-mistah-pivdnya.html

Ракурс

29 серпня Збройні сили вдарили по росіянах в декількох тимчасово окупованих містах півдня України.

По обіді місцеві пабліки та представники української адміністрації повідомляли про вибухи у тимчасово окупованому Бердянську, а також у Херсоні поблизу Антонівського мосту.

Повідомляли про «завезення нової бавовни» і у Новій Каховці та Кам’янці — населеному пункті поблизу цього міста.

Останні дні літа обіцяють бути найбільш гарячими для окупантів всього південного напрямку України. Щойно: чотири потужні вибухи в районі північного виїзду з Мелітополя. Збираємо детальну інформацію про втрати ворога", — написав мер Іван Федоров.

Федоров повідомив, що, імовірно, знищені радіолокаційні системи окупантів.

«Ракурс» повідомляв, що на думку американських аналітиків, Збройні сили України почали операцію з «формування» на півдні країни, що означає підготовку поля бою до значного контрнаступу.