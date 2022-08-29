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ЗСУ вдарили по росіянах в окупованих містах півдня
ЗСУ вдарили по росіянах в окупованих містах півдня (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n174222-zsu-vdaryly-po-rosiyanah-v-okupovanyh-mistah-pivdnya.htmlРакурс
29 серпня Збройні сили вдарили по росіянах в декількох тимчасово окупованих містах півдня України.
По обіді місцеві пабліки та представники української адміністрації повідомляли про вибухи у тимчасово окупованому Бердянську, а також у Херсоні поблизу Антонівського мосту.
Повідомляли про «завезення нової бавовни» і у Новій Каховці та Кам’янці — населеному пункті поблизу цього міста.
Останні дні літа обіцяють бути найбільш гарячими для окупантів всього південного напрямку України. Щойно: чотири потужні вибухи в районі північного виїзду з Мелітополя. Збираємо детальну інформацію про втрати ворога", — написав мер Іван Федоров.
Федоров повідомив, що, імовірно, знищені радіолокаційні системи окупантів.
«Ракурс» повідомляв, що на думку американських аналітиків, Збройні сили України почали операцію з «формування» на півдні країни, що означає підготовку поля бою до значного контрнаступу.
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