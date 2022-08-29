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Ракурс
ЗСУ вдарили по росіянах в окупованих містах півдня

ЗСУ вдарили по росіянах в окупованих містах півдня (ВІДЕО)

29 сер 2022, 20:48
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29 серпня Збройні сили вдарили по росіянах в декількох тимчасово окупованих містах півдня України.





По обіді місцеві пабліки та представники української адміністрації повідомляли про вибухи у тимчасово окупованому Бердянську, а також у Херсоні поблизу Антонівського мосту.

Місцеві пабліки Херсону повідомляють, що саме так зараз виглядає баржа біля Антонівського мосту, яку росіяни запустили для переправи своєї техніки

Повідомляли про «завезення нової бавовни» і у Новій Каховці та Кам’янці — населеному пункті поблизу цього міста.

Вибухи у Новій Каховці 29 серпня

Останні дні літа обіцяють бути найбільш гарячими для окупантів всього південного напрямку України. Щойно: чотири потужні вибухи в районі північного виїзду з Мелітополя. Збираємо детальну інформацію про втрати ворога", — написав мер Іван Федоров.

Федоров повідомив, що, імовірно, знищені радіолокаційні системи окупантів.

«Ракурс» повідомляв, що на думку американських аналітиків, Збройні сили України почали операцію з «формування» на півдні країни, що означає підготовку поля бою до значного контрнаступу.

Джерело: Ракурс


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