Росіяни закрили кримський міст у бік окупованого Сімферополя

https://racurs.ua/ua/n174227-rosiyany-zakryly-krymskyy-mist-u-bik-okupovanogo-simferopolya.html

Ракурс

Росіяни закрили кримський міст у бік тимчасово окупованого Сімферополя.

Це може бути зумовлено вивозом військової техніки з півострова, повідомляє «24 канал» з посиланням на українську розвідку.

Кілька днів тому аналітики американського Інституту вивчення війни припускали, що через постійні вибухи в Криму росія передислокується та вивозить звідти техніку.

Таку ж інформацію публікував Business Insider, повідомляючи, що з півострова вже вивезли шість винищувачів Су-35С та чотири перехоплювачі МіГ-31БМ.

Нагадаємо, 29 серпня українські підрозділи завдали масштабних ударів по росіянах, що базуються у кількох містах окупованого півдня.