Україна набагато ближча до паритету сил на Херсонщині, аніж на Донбасі - Пентагон

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Україна набагато ближча до паритету сил на Херсонщині, аніж на Донбасі, вважають у Пентагоні.

Репортер Foreign Policy Джек Детч опублікував у Twitter головні тези з закритого брифінгу Міноборони США, який відбувся 29 серпня.

Пентагон прямо поки не називає активізацію боїв на Херсонщині контрнаступом. Наразі це схоже на підготовку.

США вважають, що Україна набагато ближча до паритету сил на Херсонщині, аніж на Донбасі. ЗСУ «безсумнівно» погіршили здатність росіян перегруповуватись, вивівши з ладу основні мости, — цитує Детч представника Пентагону.

Водночас США не бачать масштабне передислокування російських сил з Донбасу на південь України. Крім того, Пентагон вважає, що зусилля путіна збільшити чисельність російських військових до 1,15 млн «навряд чи будуть успішними».