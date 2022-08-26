росія вивела з Криму 10 винищувачів після атак на півострові - звіт НАТО

https://racurs.ua/ua/n174121-rosiya-vyvela-z-krymu-10-vynyschuvachiv-pislya-atak-na-pivostrovi-zvit-nato.html

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росія, ймовірно, розосередить свої військово-повітряні сили в Криму, щоб запобігти подальшим українським атакам.

Про це йдеться у секретному звіті НАТО від 22 серпня, який опинився у розпорядженні Business Insider.

Згідно з документом, збройні сили рф вже перекинули 10 винищувачів — шість Су-35 та чотири МіГ-31 — із Криму, щоб уникнути подальших втрат літаків.

При цьому, зазначається у звіті, кримський Бельбек під Севастополем залишається «найважливішим аеродромом росії для забезпечення авіаційної підтримки на півдні України та над Чорним морем». За даними НАТО, на цьому аеродромі досі перебувають близько 32 винищувача. В основному це Су-27, але також Су-35С та МіГ-31БМ.

Крім того, вважають у НАТО, росія збільшила в Криму кількість тактичних ракет класу «земля-повітря», щоб протистояти атакам України, зокрема, за допомогою безпілотників.

З початку серпня неодноразово повідомлялося про вибухи та атаки безпілотників у Криму. Так, 9 серпня серія вибухів сталася на військовому аеродромі Саки поблизу селища Новофедорівка.

У Міноборони рф заявили про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів» на аеродромі Саки, причиною якої стало порушення вимог пожежної безпеки. Пошкодження авіаційної техніки у відомстві заперечували.

Генштаб ЗСУ наступного дня після вибухів на аеродромі «Сакі» повідомив про знищення дев’яти російських літаків за добу. Офіційно відповідальність за вибухи на аеродромі Саки українська сторона не взяла на себе.

Американська компанія Planet Labs опублікувала знімки аеродромів, на яких були зафіксовані сліди руйнувань. За даними західної розвідки, внаслідок атаки 9 серпня росія втратила половину бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту.