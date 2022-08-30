Кремль стремится поддерживать фасад больших военных успехов россии в Украине - отчет ISW

https://racurs.ua/n174228-kreml-stremitsya-podderjivat-fasad-bolshih-voennyh-uspehov-rossii-v-ukraine-otchet-isw.html

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Росіяни намагаються зберегти видимість великих військових успіхів в Україні, зневажливо коментуючи український контрнаступ.

Американський Інститут ведення війни у такий спосіб коментує реакцію мілітарних блогерів рф на повідомлення українських військових про те, що 29 серпня вони розпочали контрнаступальну операцію у Херсонській області.

ISW пише, що російські блогери здебільшого стверджували про «перебільшені повідомлення щодо українського контрнаступу». Вони вказували, що ці дані фальшиві чи, швидше за все, не увінчалися успіхом, і стверджували, що українські сили досі не мали змоги прорвати російські оборонні рубежі у минулих контратаках і, як і раніше, не можуть зробити це.

Як зазначає Інститут, «ці зневажливі заяви вказують на те, що Кремль прагне підтримувати фасад великих військових успіхів росії в Україні».

Крім того, у звіті ISW йдеться про те, що війська рф провели локальні наземні атаки на північ від Слов’янська, на південний схід від Сіверська, на південь від Бахмута і на заході Донецької області. Сили рф продовжували просуватися довкола Донецька.

На північному сході Харківської області російські атаки не проводились. Окупаційні сили здійснили локальну операцію на північному заході Херсонської області.

Минулої доби на півдні України Сили оборони завдали ударів по 13 пунктах управління ворога в Херсонському, Бериславському і Каховському районах Херсонської області. Як повідомили в ОК «Південь», ЗСУ завдали шість авіаударів по позиціях протиповітряної оборони противника.

Українським військовим вдалося знищити 82 російських військових, зенітно-ракетну систему С-300, два танки Т-72, 11 гаубиць «Мста-Б», три реактивні системи залпового вогню «Град» та «Ураган», важку вогнеметну систему «Солнцепек», самохідна артилерійська установка «Гіацинт-С», САУ «Нона-С», самохідні гаубиці «Акація» та «Мста-С», а також три склади боєприпасів у районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

Також знищено переправу, яку ворог налагоджував через Дніпро в районі села Львове.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) наполягав, що набрані нещодавно російські добровольчі батальйони мають у своєму розпорядженні новітню бойову техніку і навчаються на ній, але навряд Чи створять ефективну бойову міць. Військовослужбовці тренуються на танках Т-80БВМ (глибоко модернізована версія радянського Т-80) та Т-90М, що випускається з 2010-х років, а також з автоматами АК-12, представленими у 2012 році.

Експерти ISW припускають, що 3-й армійський корпус, що створюється з цих добровольчих батальйонів, передбачається використовувати на півдні України, але навіть оснащення новою зброєю та технікою не стане вирішальним через недостатнє навчання особового складу та його недисциплінованість; він складається з «нездорових та старих людей».