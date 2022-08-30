Гауляйтер стремоусов из Воронежа рассказывает, что россия в Херсоне навсегда

https://racurs.ua/n174238-gaulyayter-stremousov-iz-voroneja-rasskazyvaet-chto-rossiya-v-hersone-navsegda.html

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Зрадник України і колаборант кирило стрємоусов втік з Херсону та розповідає, що росія у Херсоні назавжди з російського Воронежа.

Про це розповів блогер Сергій Стерненко, які при цьому послався на розслідування читачів свого пабліку. Раніше херсонська сторінка «Кавун. City» попросила читачів з’ясувати, звідки стремоусов міг повідомляти про «поразку ЗСУ під Херсоном».

Гауляйтер Херсона вранці 30 серпня записав відео, у якому стверджував, що «наступу України на півдні не існує".

Стерненко пише, що «завдяки багатьом небайдужим громадянам вдалось встановити, що вчора та сьогодні Стремоусов записував свої відеозвернення із готелю Marriott у Воронежі на проспекті Революції, 38».

Він показав на фото, що на задньому тлі відео стремоусова видно і Благовіщенський собор Воронєжа, і таку ж жовто-світлу чотириповерхову будівлю на вулиці Революції, 29 (технікум будівельних технологій). Позаду також є Воронезьке водосховище.