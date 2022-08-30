Украина "заманивает" российские ракеты с помощью макетов американских ракетных систем - Washington Post

https://racurs.ua/n174240-ukraina-zamanivaet-rossiyskie-rakety-s-pomoschu-maketov-amerikanskih-raketnyh-sistem.html

Ракурс

Україна, можливо, і поступається в озброєнні росіянам, але ознака того, що її ще не перехитрили, — використання «флоту хибних цілей, схожих на передові американські ракетні системи».

У такий спосіб ЗСУ обдурили російські війська, змусивши їх витрачати дорогі крилаті ракети далекого радіусу дії на фіктивні цілі.

Washington Post опублікувала матеріал про те, що українські макети зроблені з дерева, але можуть бути невирізненими від артилерійської батареї через об'єктив російських безпілотників, які передають їхнє розташування на морські носії крилатих ракет у Чорному морі.

Коли БПЛА бачать батарею, це як VIP-мета, — сказав виданню український високопосадовець, маючи на увазі безпілотні літальні апарати, що помічають копії американської далекобійної артилерії.

WP пише, що після кількох тижнів роботи в польових умовах хибні цілі притягнули щонайменше 10 крилатих ракет «Калібр». Це стало першим успіхом, який змусив Україну розширити виробництво копій для ширшого використання.

Використання ракетних систем-обманок, про яке раніше не повідомлялося, є однією з багатьох асиметричних тактик, прийнятих Збройними силами України, щоб дати відсіч більш численному і краще оснащеному ворогові.

Знищення українських копій може частково пояснити надзвичайно бравурні оцінки втрат західної артилерії, про які повідомляють росіяни.

Вони стверджують, що збили більше HIMARS, ніж ми навіть надіслали, — зауважив один американський дипломат.

Те, на що пішла Україна, щоб захистити ракетні системи, поставлені Заходом, наголошує на їх важливості на полі бою. За словами представників американських оборонних відомств, ці системи стримують просування Росії на сході та півдні, надаючи Україні можливість завдавати ударів з відстані 50 миль, знищуючи сотні важливих російських цілей, включаючи лінії постачання, склади зброї, центри логістики та підтримки.

Минулого місяця міністр оборони рф сергій шойгу наказав своїм генералам у пріоритетному порядку знищити далекобійні артилерійські системи після того, як вони вразили ключові лінії постачання росії.

Майже щотижня Шойгу та інші російські оборонні чиновники оголошують про нові успішні удари по ракетних системах, що поставляються Заходом, включаючи HIMARS.

Раніше цього місяця представник Пентагону категорично спростував заяви росії, заявивши, що всі поставлені США системи HIMARS на місці.

Ми знаємо про ці останні заяви міністра Шойгу, і вони знову є відверто помилковими, — сказали у Пентагоні.

Пентагон стверджує, що з початку війни він надав Україні 16 HIMARS. Союзники США надали ракетні системи M270, які мають аналогічну функціональність.

Російська звичка прикрашати результати бойових дій навряд чи нова, але експерти кажуть, що використання макетів, ймовірно, пояснює різку розбіжність у даних сторін. Якщо росіяни думають, що збили HIMARS, вони стверджуватимуть, що збили HIMARS, — сказав Джордж Баррос, військовий дослідник з Інституту вивчення війни, вашингтонського аналітичного центру. — Російські сили цілком можуть завищувати свої оцінки бойової шкоди після потрапляння в неправдиві цілі HIMAR.

Використання хибних цілей для обману має довгу історію для збройних сил Сходу та Заходу.

Росіяни називають тактику маскування та обману «маскуванням», у рамках якої серед інших засобів було закуплено надувні винищувачі МіГ-31 та макети ракетних систем С-300.

Югославські війська Слободана Мілошевича використовували макети танків та фіктивні цілі проти сил НАТО під час конфлікту в Косові.

Під час Другої світової війни союзні держави використовували хибне обладнання та фальшиві сигнали розвідки, щоб спробувати ввести в оману німецькі війська перед вторгненням союзників до Нормандії.

За словами військових аналітиків, для України переваги помилкових цілей на полі бою подвійні. У затяжній артилерійській війні пошук способів послабити та виснажити потужніший російський арсенал ракет і снарядів має вирішальне значення для нечисленної армії України.

Представники американських оборонних відомств кажуть, що запаси високоточних керованих ракет у росії виснажуються, а американський експортний контроль над мікрочіпами «значно ускладнює" поповнення запасів цих боєприпасів, заявив на початку місяця Колін Кал, заступник міністра оборони з питань політики.

Ракета «Калібр», запущена за фальшивою метою HIMARS у полі, — це ракета, яка не може бути використана проти українського міста, — сказав Роб Лі, військовий аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики.

Ще одна перевага хибних цілей полягає в тому, що вони можуть змусити росіян вжити запобіжних заходів і перемістити свої склади боєприпасів і командні пункти управління далі від лінії фронту — за межі передбачуваної дальності дії HIMARS.

Така реорганізація зменшить здатність росіян вести масований артилерійський вогонь — тактика, на яку вони спиралися для досягнення успіхів на сході України, — сказав Баррос.

Розповідаючи про макети, український чиновник сказав виданню, що його армія не мала іншого вибору, окрім як вдатися до нетрадиційної тактики у боротьбі з більшим противником.