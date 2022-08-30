Украина начала готовить эвакуационные маршруты из Крыма. Фото:

https://racurs.ua/n174252-ukraina-nachala-gotovit-evakuacionnye-marshruty-iz-kryma-podolyak.html

Ракурс

Евакуаційні маршрути з тимчасово окупованого Криму вже почала готувати Україна.

Маршрути розраховані на жителів, які виявлять бажання покинути анексований росіянами півострів на період активної деокупації. Про це 30 серпня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

Зрозуміло, що для України життя громадян — безумовний пріоритет. Тому ми вже розробляємо евакуаційні маршрути для жителів окупованого Криму, охочих покинути півострів на час активної деокупації, — йдеться у повідомленні.

Також на Банковій закликали усіх мешканців триматися якомога далі від військових об'єктів у Криму. Також жителям варто перевірити укриття.

Нагадаємо, вибухи в окупованому Криму призвели до справжньої паніки серед російських окупантів. Російська адміністрація наказує засекречувати факти вибухів на військових об'єктах на території анексованого півострова.

Командування рф заявило, що у випадках, коли інформація про знищення військових об'єктів ставатиме відомою громадськості, рашисти, щоб запобігти ще більшій паніці, розповідатимуть про халатність чи недбальство певних посадових осіб, «прізвища яких вже встановлені і яких буде притягнуто до відповідальності».