Зеленский встретился с главой МАГАТЭ. Скриншот с видео

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Володимир Зеленський, президент України, 30 серпня провів зустріч із членами місії Міжнародного агентства з атомної енергії.

Глава держави поговорив із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Ґроссі, який теж у складі комісії прямує на Запорізьку атомну електростанцію. Президент у ході зустрічі заявив, що Україна зацікавлена в приїзді місії на ЗАЕС, та наголосив на необхідності повної демілітаризації станції. Про це повідомляє Офіс президента та Зеленський у Telegram.

Ми хочемо, щоб місія МАГАТЕ на чолі з директором (Рафаелем) Ґроссі знайшла можливість завдяки нашим спецслужбам, коридорам безпеки потрапити на станцію і зробити максимум, щоб уникнути загроз світового масштабу, — зазначив він.

Зеленський наголосив, що необхідно повністю вивести з атомки всі російські війська зі зброєю й повернути станцію під контроль України. За його словами, нинішня ситуація навколо ЗАЕС є одним з найпріоритетніших питань безпеки для України та всього світу, бо існують ризики можливих вибухів на станції, зриву роботи ядерних реакторів, відключення блоків станції від української мережі.

Нагадаємо, в «Енергоатомі» заявили, що російські спецслужби катують працівників окупованої з початку березня Запорізької АЕС. Таким чином окупанти хочуть змусити персонал мовчати про ризики для безпеки на станції.