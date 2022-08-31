В Херсоне раздаются взрывы – СМИ

https://racurs.ua/n174266-v-hersone-razdautsya-vzryvy-smi-video.html

Ракурс

Контрнаступ Збройних сил України на позиції воєнних злочинців росії в тимчасово окупованих південних областях триває. Зокрема, у ніч на 31 серпня в Херсоні пролунали вибухи.

За повідомленнями очевидців, місті було чути вибухи. Згодом у соцмережах з’явилося відео вибухів та пожежі.

Окрім цього, вранці 31 серпня в російському Бєлгороді прогриміли кілька вибухів. Влада рф запевнила, що це працює ППО. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що руйнувань та постраждалих немає.