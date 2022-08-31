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В Херсоне раздаются взрывы – СМИ
В Херсоне раздаются взрывы — СМИ (ВИДЕО)https://racurs.ua/n174266-v-hersone-razdautsya-vzryvy-smi-video.htmlРакурс
Контрнаступ Збройних сил України на позиції воєнних злочинців росії в тимчасово окупованих південних областях триває. Зокрема, у ніч на 31 серпня в Херсоні пролунали вибухи.
За повідомленнями очевидців, місті було чути вибухи. Згодом у соцмережах з’явилося відео вибухів та пожежі.
Окрім цього, вранці 31 серпня в російському Бєлгороді прогриміли кілька вибухів. Влада рф запевнила, що це працює ППО. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що руйнувань та постраждалих немає.
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