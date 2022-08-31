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Ракурс
У Херсоні лунають вибухи – ЗМІ

У Херсоні лунають вибухи — ЗМІ (ВІДЕО)

31 сер 2022, 09:55
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Контрнаступ Збройних сил України на позиції воєнних злочинців росії в тимчасово окупованих південних областях триває. Зокрема, у ніч на 31 серпня в Херсоні пролунали вибухи.





За повідомленнями очевидців, місті було чути вибухи. Згодом у соцмережах з’явилося відео вибухів та пожежі.

Окрім цього, вранці 31 серпня в російському Бєлгороді прогриміли кілька вибухів. Влада рф запевнила, що це працює ППО. Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що руйнувань та постраждалих немає.

Джерело: Ракурс


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