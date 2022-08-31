Російські ліберали підтримують імперські апетити кремля - Foreign Policy

https://racurs.ua/ua/n174265-rosiyski-liberaly-pidtrymuut-imperski-apetyty-kremlya-foreign-policy.html

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Російські ліберали, попри критику дій режиму воєнного злочинця росії володимира путіна, підтримують імперські апетити кремля. Таку думку висловила британська письменниця та експерт з політики й культури Емілі Кауч в есеї для Foreign Policy.

Вона вказала на небезпеку сучасного російського лібералізму й розповіла про свій досвід в одному з найпрестижніших університетів рф — Вищій школі економіки (ВШЕ), який позиціонується як «острівець політичного лібералізму». Зі слів Кауч, погляди, які просувають викладачі цього російського вишу загалом підтримують імперські апетити влади. Особливо це стало помітно з початком повномасштабного вторгнення рф в Україну, коли ректор ВШЕ підписав відкритий лист на підтримку нападу росії, а студентів застерегли від участі в антивоєнних протестах.

На думку Кауч, цей приклад свідчить про обмеження російського лібералізму. Зокрема, присутність у ВШЕ одного з облич російської пропаганди дмитра суслова свідчить про незручну спорідненість між російським лібералізмом та кремлівським імперіалізмом.

Російський лібералізм, пише авторка, не відрізняється від лібералізму в інших метрополіях: там лібералізація розглядається як спосіб збереження імперії і базується на націоналізмі й відчутті власної зверхності щодо інших націй та культур. Щоб вийти з цього кола та стати демократичною силою, вважає Кауч, російські ліберали мають врешті-решт усвідомити свої історичні упередження та навчитися осмислено взаємодіяти з антиколоніальними рухами.

Джерело: «Бабель»