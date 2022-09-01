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Разрушены российскими обстрелами школы, фото: Владимир Зеленский

Разрушенные россиянами школы показал Зеленский (ФОТО)

1 сен 2022, 12:54
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Рашисти за час вторгнення в Україну пошкодили та зруйнували десятки університетів, сотні шкіл і дитячих садочків.





Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, у День знань 1 вересня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Вони прагнули залишити нас без нашого минулого, історії, культури, знань. Але в них нічого не вийшло. Ми й далі живемо. Розвиваємо й розвиваємося, пізнаємо нове, навчаємось і міцніємо. А найголовніше — будуємо наше українське майбутнє. Вільне та незалежне, — наголосив він.

Також Зеленський опублікував підбірку фотографій зруйнованих рашистами українських навчальних закладів.

Зруйновані російськими обстрілами школи, фото: Володимир Зеленський

Источник: Ракурс


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