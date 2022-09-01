Зруйновані російськими обстрілами школи, фото: Володимир Зеленський

https://racurs.ua/ua/n174300-zruynovani-rosiyanamy-shkoly-pokazav-zelenskyy-foto.html

Ракурс

Рашисти за час вторгнення в Україну пошкодили та зруйнували десятки університетів, сотні шкіл і дитячих садочків.

Про це у своєму Telegram-каналі сьогодні, у День знань 1 вересня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Вони прагнули залишити нас без нашого минулого, історії, культури, знань. Але в них нічого не вийшло. Ми й далі живемо. Розвиваємо й розвиваємося, пізнаємо нове, навчаємось і міцніємо. А найголовніше — будуємо наше українське майбутнє. Вільне та незалежне, — наголосив він.

Також Зеленський опублікував підбірку фотографій зруйнованих рашистами українських навчальних закладів.