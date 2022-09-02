єВідрядження тормозит - Кабмин не спешит утвердить опцию для выезда мужчин-предпринимателей за границу

https://racurs.ua/n174333-ievidryadjennya-tormozit-kabmin-ne-speshit-utverdit-opciu-dlya-vyezda-mujchin-predprinimateley.html

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З 1 вересня представники українського бізнесу мали отримати можливість виїжджати за кордон на термін до 7 днів під заставу у 200 тисяч гривень.

Уряд погодив усі деталі, механізм отримав назву «єВідрядження», але наразі премʼєр-міністр Денис Шмигаль не підписав цю постанову.

Ми анонсували, що Кабмін ухвалив рішення, але постанова ще не підписана. Наразі триває дискусія в уряді щодо цієї постанови, її доопрацювання, публікації тощо. Поки я не можу сказати, чи буде вона підписана, коли та в якому форматі, — пояснив на брифінгу 1 вересня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, передбачалося, що послуга «єВідрядження» з 1 вересня запрацює на порталі «Дія». Для того, щоб скористатися цією послугою, ФОПи та юридичні особи приватної форми власності мають відповідати таким критеріям:

своєчасно подати податкову звітність;

не мати заборгованості зі сплати ЄСВ;

виплачувати середню заробітну плату по юридичній особі чи ФОПу не менше 20 тис грн.

У відрядження за кордон зможуть виїхати не більше 10% від загальної кількості працівників, але не більше 10 осіб.

Заставу підприємець вноситиме на власний рахунок в «Ощадбанку». Ці гроші повернуть після того, як особа, що була у відрядженні, повернеться до України.

В разі порушення умов відрядження: