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єВідрядження гальмує - Кабмін не поспішає затвердити опцію для виїзду чоловіків-підприємців за кордон

єВідрядження гальмує - Кабмін не поспішає затвердити опцію для виїзду чоловіків-підприємців за кордон

2 вер 2022, 10:05
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З 1 вересня представники українського бізнесу мали отримати можливість виїжджати за кордон на термін до 7 днів під заставу у 200 тисяч гривень.





Уряд погодив усі деталі, механізм отримав назву «єВідрядження», але наразі премʼєр-міністр Денис Шмигаль не підписав цю постанову.

Ми анонсували, що Кабмін ухвалив рішення, але постанова ще не підписана. Наразі триває дискусія в уряді щодо цієї постанови, її доопрацювання, публікації тощо. Поки я не можу сказати, чи буде вона підписана, коли та в якому форматі, — пояснив на брифінгу 1 вересня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нагадаємо, передбачалося, що послуга «єВідрядження» з 1 вересня запрацює на порталі «Дія». Для того, щоб скористатися цією послугою, ФОПи та юридичні особи приватної форми власності мають відповідати таким критеріям:

  • своєчасно подати податкову звітність;
  • не мати заборгованості зі сплати ЄСВ;
  • виплачувати середню заробітну плату по юридичній особі чи ФОПу не менше 20 тис. грн.

У відрядження за кордон зможуть виїхати не більше 10% від загальної кількості працівників, але не більше 10 осіб.

Заставу підприємець вноситиме на власний рахунок в «Ощадбанку». Ці гроші повернуть після того, як особа, що була у відрядженні, повернеться до України.

В разі порушення умов відрядження:

  • заставу перерахують на потреби Міністерства оборони;
  • підприємство не зможе більше ніколи оформити нові дозволи на виїзд співробітників за кордон, а вже чинні будуть скасовані.

Джерело: Ракурс


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