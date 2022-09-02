Шмыгаль поедет к Шольцу за танками Leopard 2

Український прем'єр Денис Шмигаль звернеться до президента США Джо Байдена та канцлера ФРН Олафа Шольца з проханням передати Україні танки Leopard 2 та Abrams.

Україна чекає від німецького канцлера Олафа Шольца команди на прямі постачання Збройним силам України сучасних танків Leopard 2, а від американського президента Джо Байдена — Abrams, повідомляє DW.

За словами голови Кабміну, який 3 вересня, прибуде до Німеччини, а в неділю зустрінеться з Шольцем, офіційний Київ сподівається, що Захід відкоригує подальшу «філософію постачання озброєнь».

Український прем'єр закликав німців «не забувати» про війну в Україні, попри їхні власні проблеми через неї:

Ми боремося за свободу. Я не думаю, що можна втомитися боротися за свободу. Ми всі у прицілі цього режиму. Ми маємо стояти разом та разом боротися за свободу в Європі, — цитує Шмигаля DW.

Він також закликав Берлін поставити більше сучасних ЗРК Iris-T, які там пообіцяли незабаром (чотири одиниці). Шмигаль каже, що Україні потрібно 12 комплексів.

Leopard 2 — один з найвідоміших та найпопулярніших танків другої половини XX сторіччя. Він розійшовся тиражем понад 3,6 тис. одиниць та у бронетанковому світі є справжньою «іконою». Своє коріння танк бере з німецько-американського проекту 60-х років MBT-70, який згодом розділився на дві окремі національні розробки — майбутні Leopard 2 та ще один відомий танк M1 Abrams.

Нагадаємо, що Німеччина вагалася певний час, але потім все ж таки поставила Україні небагато (як для тієї протяжності фронту, що в Україні, і тієї інтенсивності боїв) важких озброєнь: 10 САУ Panzerhaubitze 2000, 15 зенітних танків Gepard, три РСЗВ MARS II, три БРЕМ та інше.

Водночас прямі постачання сучасних танків і бойових машин піхоти, як і раніше, — табу для Шольца, який не хоче бути піонером у цьому серед країн НАТО (вони поки що передавали Україні лише застарілі танки та БМП радянського зразка). Раніше Іспанія заявила, що могла б віддати свої Leopard 2 зі зберігання, які ще потрібно «реанімувати».

Тим часом президент Франції Емманюель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц знову заговорили про важливість продовження переговорів з путіним.

Хто хоче, щоб Туреччина була єдиною державою у світі, будучи членом НАТО, яка продовжує вести переговори з росією? Ми завжди повинні мати можливість розмовляти з усіма, особливо з тими, з ким ми не згодні. Так і продовжуватимемо це робити, — заявив Макрон.

Своєю чергою, канцлер ФРН заявив, що «зустрічався з російським президентом у Москві за довгим столом», багато разів спілкувався з ним телефоном".

І я говорю чітко, що продовжу це робити, — зазначив Шольц.

Водночас канцлер Німеччини нагадав про заходи, які вжив уряд для скорочення залежності від російського газу. Йдеться про заповнення газосховищ на 90%, скорочення енергоспоживання та пошук альтернатив в інших країнах.