Крыму зафиксировали двигавшуюся в сторону материка колонну ростехники

https://racurs.ua/n174338-v-krymu-zametili-dvigavshuusya-v-storonu-materika-kolonnu-rostehniki-video.html

Ракурс

Через Крим перекидають колону російської військової техніки.

Як повідомили очевидці проекту «Крим Реалії», 1 вересня на трасі «Таврида» була помічена велика колона російської військової техніки, що рухалася від Керченського мосту у бік материкової частини України.

Траса «Таврида» поєднує на окупованому півострові Керч і Сімферополь.

Колону російських військових вантажівок було зафіксовано на ділянці траси між селом Фонтан Ленінського району та поворотом на смт Леніно. За словами очевидців, вантажівки, переважно марки «Урал», їхали у супроводі автомобілів російської державтоінспекції з проблисковими маячками.