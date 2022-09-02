Ракурсhttps://racurs.ua/
Крыму зафиксировали двигавшуюся в сторону материка колонну ростехники
В Крыму заметили двигавшуюся в сторону материка колонну ростехники (ВИДЕО)https://racurs.ua/n174338-v-krymu-zametili-dvigavshuusya-v-storonu-materika-kolonnu-rostehniki-video.htmlРакурс
Через Крим перекидають колону російської військової техніки.
Як повідомили очевидці проекту «Крим Реалії», 1 вересня на трасі «Таврида» була помічена велика колона російської військової техніки, що рухалася від Керченського мосту у бік материкової частини України.
Траса «Таврида» поєднує на окупованому півострові Керч і Сімферополь.
Колону російських військових вантажівок було зафіксовано на ділянці траси між селом Фонтан Ленінського району та поворотом на смт Леніно. За словами очевидців, вантажівки, переважно марки «Урал», їхали у супроводі автомобілів російської державтоінспекції з проблисковими маячками.
.