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Ракурс
Крыму зафиксировали двигавшуюся в сторону материка колонну ростехники

В Крыму заметили двигавшуюся в сторону материка колонну ростехники (ВИДЕО)

2 сен 2022, 12:01
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Через Крим перекидають колону російської військової техніки.





Як повідомили очевидці проекту «Крим Реалії», 1 вересня на трасі «Таврида» була помічена велика колона російської військової техніки, що рухалася від Керченського мосту у бік материкової частини України.

Траса «Таврида» поєднує на окупованому півострові Керч і Сімферополь.

Колону російських військових вантажівок було зафіксовано на ділянці траси між селом Фонтан Ленінського району та поворотом на смт Леніно. За словами очевидців, вантажівки, переважно марки «Урал», їхали у супроводі автомобілів російської державтоінспекції з проблисковими маячками.

Источник: Ракурс


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