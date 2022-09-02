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Ракурс
У Криму зафіксували колону ростехніки, що рухалась у бік материкової України

У Криму помітили колону ростехніки, що рухалась у бік материка (ВІДЕО)

2 вер 2022, 12:01
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Через Крим перекидають колону російської військової техніки.





Як повідомили очевидці проекту «Крим Реалії», 1 вересня на трасі «Таврида» була помічена велика колона російської військової техніки, що рухалася від Керченського мосту у бік материкової частини України.

Траса «Таврида» поєднує на окупованому півострові Керч і Сімферополь.

Колону російських військових вантажівок було зафіксовано на ділянці траси між селом Фонтан Ленінського району та поворотом на смт Леніно. За словами очевидців, вантажівки, переважно марки «Урал», їхали у супроводі автомобілів російської державтоінспекції з проблисковими маячками.

Джерело: Ракурс


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