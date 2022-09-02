СБУ разоблачила жену военного, которая выспрашивала у него позиции ВСУ и передавала россиянам

СБУ разоблачила жену военного, которая выспрашивала у него позиции ВСУ и передавала россиянамhttps://racurs.ua/n174343-sbu-razoblachila-jenu-voennogo-kotoraya-vysprashivala-u-nego-pozicii-vsu-i-peredavala-rossiyanam.htmlРакурс
Служба безпеки України (СБУ) викрила дружину військового, яка випитувала в нього позиції ЗСУ та передавала росіянам.
31-річна мешканка Дніпропетровщини пішла у травні на такий крок попри те, що перебуває у шлюбі з бійцем Збройних сил і вони мають спільного сина. Чоловік з фронту регулярно перераховував гроші для дитини.
Її повідомлення використовували для нанесення артилерійських, мінометних та авіаударів, повідомила прес-служба СБУ.
Військовослужбовець, з яким вона контактувала, обіцяв жінці російське громадянство та високий рівень життя, аби лиш загарбникам вдалося захопити регіон.
Зловмисниця використовувала свого чоловіка «в темну»: випитувала дані про розташування його військової частини та інших угруповань ЗСУ на передових позиціях.