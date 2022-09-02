СБУ викрила дружину військового, яка випитувала в нього позиції ЗСУ та передавала росіянам

https://racurs.ua/ua/n174343-sbu-vykryla-drujynu-viyskovogo-yaka-vypytuvala-v-nogo-pozyciyi-zsu-ta-peredavala-rosiyanam.html

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Служба безпеки України (СБУ) викрила дружину військового, яка випитувала в нього позиції ЗСУ та передавала росіянам.

31-річна мешканка Дніпропетровщини пішла у травні на такий крок попри те, що перебуває у шлюбі з бійцем Збройних сил і вони мають спільного сина. Чоловік з фронту регулярно перераховував гроші для дитини.

Її повідомлення використовували для нанесення артилерійських, мінометних та авіаударів, повідомила прес-служба СБУ.

Військовослужбовець, з яким вона контактувала, обіцяв жінці російське громадянство та високий рівень життя, аби лиш загарбникам вдалося захопити регіон.

Зловмисниця використовувала свого чоловіка «в темну»: випитувала дані про розташування його військової частини та інших угруповань ЗСУ на передових позиціях.