На юге вскоре можно ожидать большего позитива — потери россиян считаются сотнями

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На південному напрямку невдовзі можна очікувати більше позитивних новин.

Про це 2 вересня повідомила в ефірі телемарафону начальниця обʼєднаного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Також вона розповіла, що росія використовує боєприпаси, які були відкладені на зовсім чорний день. Про це свідчать ракети, які дедалі частіше детонують ще в повітрі.

За словами речниці, росіяни здійснили неуспішну спробу просунутися в напрямку Потьомкіного на Херсонському напрямку. Також ще залишаються деякі транспортні шляхи, які росіяни могли б гіпотетично використати, але й вони під вогневим контролем сил оборони.

Щодо бойових дій у Херсонській області військові й надалі закликають зберігати тишу.

Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі тримає напоготові два надводних ракетоносії, споряджені 16 ракетами типу «Калібр».

Ми продовжуємо позиційні бої, продовжуємо нищити ворога в сенсі логістики, його здатності та потужностей, летять у повітря склади з боєприпасами, взриваються понтонні переправи. Це означає, що логістика підірвана настільки, що підтягувати резерви вони не можуть, — заявила Гуменюк.

Вона додала, що ще залишаються деякі транспортні шляхи, які росіяни могли б гіпотетично використати, але і вони під вогневим контролем сил оборони.

Ворог зазнає суттєвих втрат: з категорій десятків вони перейшли в сотні. Зокрема, минулої доби знищили на півдні понад 100 окупантів, від 30 до 50 одиниць техніки також палають — це артилерія, РСЗВ, ППО, — сказала речниця ОК «Південь».

Щодо руху російської техніки Кримом Гуменюк зазначила, що це саме ті намагання ворога перекинути сили логістичними шляхами, які також під вогневим контролем ЗСУ.