Первые предвестники войны мы почувствовали 20 февраля — морпех об обороне Мариуполя

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Про перші передвісники повномасштабної війни росії проти України, оборону Маріуполя від воєнних злочинців рф та перебування у полоні розповів заступник командира батальйону морської піхоти капітан Денис Ставнійчук в інтерв’ю «АрміяІнформ».

Перші очевидні провісники війни ми відчули ще 20 лютого: таких активних артилерійських обстрілів не було вже давно. За кілька годин — понад 100 прильотів, — вказав морпіх.

З слів Ставнійчука, 24 лютого його підрозділ прийняв бій на лінії розмежування, а далі оборона проходила у Волонтерівці (район Маріуполя у бік Сартани). Спочатку окупанти намагалися прорвати оборону піхотою та танками, а потім почали знищувати артилерією все підряд.

Просто вибивали все живе з кожного будинку, закріпитися було неможливо. Пізніше лінія оборони звузилася до заводу Ілліча, але це величезна територія, — зазначив військовослужбовець.

Захисники Маріуполя, опинившись у кільці, голоду не відчували, але їжу максимально економили — «щоб просто організм вижив». Однак гостро відчувалася нестача боєприпасів, артилерії, дефіцит пального, запчастин для ремонту техніки, що виходила з ладу.

Співвідношення живої сили було на користь ворога. Проте втратили вони там чимало народу, особливо серед мобілізованих з терористичних організацій днр-лнр. На власні очі бачив, що їх використовують як гарматне м’ясо. Їм навіть амуніції особливо не видали, — додав морпіх.

Денис Ставнійчук 5 квітня дістав поранення, а потім разом з усім гарнізоном Маріуполя здався в полон.