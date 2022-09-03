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Ракурс
Мост в Новой Каховке. Фото: ВВС

Каховский мост рухнул в воду после точных ударов ВСУ (ФОТО)

3 сен 2022, 21:21
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Каховський міст через річку Дніпро, що в окупованій Новій Каховці Херсонської області, впав у воду після того, як об'єкт вчергове атакували українські військові.





Автомобільний міст на дамбі біля Каховської ГЕС обвалився. Серйозних ушкоджень зазнав залізничний міст, хоч і не впав у воду. Про це незалежний розслідувач Бенджамін Пітте 3 вересня написав у Twitter.

Міст дамби Нової Каховки обвалився через численні українські удари. Залізничний міст не обвалився, але сильно пошкоджений, — написав він і опублікував супутникові знімки.

Каховський міст звалився у воду. Фото: Бенджамін Пітте у Twitter

Каховський міст звалився у воду. Фото: Бенджамін Пітте у Twitter

Крім того, 3 вересня в Херсонській області знову зафіксували густий чорний дим над Антонівським залізничним мостом. Відповідне відео в мережі опублікував Telegram-канал «СтратКом ЗСУ».

Нагадаємо, реактивні системи залпового вогню HIMARS знищили всі великі мости в Херсонській області — виведено з ладу Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський мости. В регіоні залишилися лише пішохідні переходи. Таким чином російська армія опинилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території окупованого Криму.

Источник: Ракурс


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