Мост в Новой Каховке. Фото: ВВС

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Ракурс

Каховський міст через річку Дніпро, що в окупованій Новій Каховці Херсонської області, впав у воду після того, як об'єкт вчергове атакували українські військові.

Автомобільний міст на дамбі біля Каховської ГЕС обвалився. Серйозних ушкоджень зазнав залізничний міст, хоч і не впав у воду. Про це незалежний розслідувач Бенджамін Пітте 3 вересня написав у Twitter.

Міст дамби Нової Каховки обвалився через численні українські удари. Залізничний міст не обвалився, але сильно пошкоджений, — написав він і опублікував супутникові знімки.

Крім того, 3 вересня в Херсонській області знову зафіксували густий чорний дим над Антонівським залізничним мостом. Відповідне відео в мережі опублікував Telegram-канал «СтратКом ЗСУ».

Нагадаємо, реактивні системи залпового вогню HIMARS знищили всі великі мости в Херсонській області — виведено з ладу Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський мости. В регіоні залишилися лише пішохідні переходи. Таким чином російська армія опинилася відрізаною від постачання озброєння та особового складу з території окупованого Криму.