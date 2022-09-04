ВСУ сдерживают врага на двух направлениях. Фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n174404-vsu-sderjivaut-vraga-na-bahmutskom-i-avdeevskom-napravleniyah-svodka-genshtaba.html

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Російські окупанти продовжують наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Загарбники продовжують активно застосовувати засоби ППО для прикриття своїх військ й намагаються вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України від 4 вересня.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. На інших напрямках окупанти гатили з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії на низках ділянках фронту.

На Сіверському напрямку були обстріляні Михальчина Слобода у Чернігівській та Стукалівка в Сумській областях. На Харківському напрямку зазнали обстрілів Козача Лопань, Харків, Слатине, Соснівка, Уди, Петрівка, Великі Проходи, Старий Салтів та Андріївка.

Богородичне, Долина, Краснопілля окупанти обстріляли на Слов’янському напрямку, а на Краматорському напрямку під обстріл потрапили Слов’янськ, Сіверськ, Райгородок, Донецьке, Івано-Дар'ївка та Веселе.

Неспокійно було й на Бахмутському напрямку. Ворог завдав ударів по населених пунктах Зайцеве, Бахмутське, Соледар, Бахмут, Білогорівка, Виїмка та Роздолівка. На Авдіївському напрямку окупанти вгатили по Авдіївці, Новокалиновому, Бердичах, Водяному та Первомайському.

На Новопавлівському напрямку противник здійснював обстріли районів Красногорівки та Орлівки, а на Запорізькому напрямку — Білогір’я, Ольгівського, Зеленого Поля, Новопілля, Новосілки та Времівки. На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж всієї лінії зіткнення й намагався здійснювати логістичне забезпечення своїх військ.

ЗСУ успішно відбили ворожі атаки в районах Богородичного, Пасіки, Долини, Бахмута, Покровського, Бахмутського, Пісок та Первомайського.

За добу українські Повітряні сили завдали шість ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, засобів радіоелектронної боротьби, протиповітряної оборони та об'єктів логістичного забезпечення противника.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ повідомляли, що російські окупанти через брак високоточних ракет частіше стали використовувати застарілі зенітні керовані ракети комплексів С-300. По території України загарбники випустили понад 500 таких ракет.