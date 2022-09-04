Разрушенная оккупантами школа. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n174411-provokacii-v-shkolah-melitopolya-zaplanirovali-rossiyane-mer.html

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Провокації у школах тимчасово захопленого Мелітополя можуть влаштувати російські загарбники.

Таким чином окупанти хочуть дискредитувати Збройні сили України. На сайті російського міністерства оборони вже з’явилися координати мелітопольських навчальних закладів, по яких начебто будуть задані удари «з боку ЗСУ». Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив в ефірі національного телемарафону.

міністерство оборони рф випустило статтю, що ЗСУ готуються до диверсій в школах Мелітополя, розмістивши всі їх координати. Ми розуміємо навіщо вони це зробили, щоб пояснити низьку явку до шкіл та прикрити свої майбутні провокації, — зазначив чиновник.

Федоров наголосив, що ще такого Дня знань у Мелітополі не було ніколи. Російські солдати оточили всі школи, а до навчальних закладів усіх пропускали через металошукачі. Батьків до шкіл не пропускали. У 2022 році точно не працюватимуть п’ять шкіл, бо там окупанти облаштували казарми для себе та склади боєприпасів.

Крім того, мелітопольські діти здебільшого не ходять до школи. Але рашисти вимагають від батьків відправляти дітей до шкіл. У разі відмови погрожують позбавленням батьківських прав. Малечу, яку відберуть у батьків, росіяни хочуть розмістити в інтернатах, які вже підготовлюють для цього.

Міський голова нагадав, що у Запоріжжі відкрито освітній хаб Мелітополя. Це майданчик для освітян і дітей, на базі якого вони зможуть навчати та навчатись онлайн.

Нагадаємо, 1 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти за час вторгнення в Україну пошкодили та зруйнували десятки університетів, сотні шкіл і дитячих садочків.