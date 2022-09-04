Масштабную облаву на партизан устроили оккупанты на Херсонщине

Масштабную облаву на партизан устроили оккупанты. Фото: armyinform.com.ua

https://racurs.ua/n174410-masshtabnuu-oblavu-na-partizan-ustroili-okkupanty-na-hersonschine.html

Ракурс

Російські окупанти оточують територію на тимчасово захопленій території Херсонської області.

З самого ранку 4 вересня загарбники проводять «фільтраційні» заходи з виявлення учасників сил спротиву. Про це речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив у Telegram.

У Херсонській області окупанти зранку проводять так звані фільтраційні заходи. Таким чином, за інформацією Руху Опору Південь УДА, намагаються залякати місцевих мешканців та змусити їх видати рідних і близьких — учасників партизанського руху. Методички НКВС на московії не змінилися, — йдеться в повідомленні.

Також представник ОВА оприлюднив повідомлення місцевих мешканців. Жителі розповідають, що з 6.00 на вулицях стоять російські БТРи та танки. Окупанти організовано оточили територію, перевіряють документи й виводять чоловіків із будинків.

Нагадаємо, на День незалежності українські партизани в окупованих Херсоні, Бердянську, Таврійську, Каховці та Новій Каховці розклеїли листівки з привітаннями з Днем незалежності та текстом «Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці».