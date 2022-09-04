Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Масштабну облаву на партизан влаштували окупанти. Фото: armyinform.com.ua

Масштабну облаву на партизан влаштували окупанти на Херсонщині

4 вер 2022, 12:19
999

Російські окупанти оточують територію на тимчасово захопленій території Херсонської області.





З самого ранку 4 вересня загарбники проводять «фільтраційні» заходи з виявлення учасників сил спротиву. Про це речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук повідомив у Telegram.

У Херсонській області окупанти зранку проводять так звані фільтраційні заходи. Таким чином, за інформацією Руху Опору Південь УДА, намагаються залякати місцевих мешканців та змусити їх видати рідних і близьких — учасників партизанського руху. Методички НКВС на московії не змінилися, — йдеться в повідомленні.

Також представник ОВА оприлюднив повідомлення місцевих мешканців. Жителі розповідають, що з 6.00 на вулицях стоять російські БТРи та танки. Окупанти організовано оточили територію, перевіряють документи й виводять чоловіків із будинків.

Нагадаємо, на День незалежності українські партизани в окупованих Херсоні, Бердянську, Таврійську, Каховці та Новій Каховці розклеїли листівки з привітаннями з Днем незалежності та текстом «Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у своїй сторонці».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів