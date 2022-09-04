россияне уничтожили в Очакове элеватор с зерном. Фото: new-elevator.com.ua

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Місто Очаків Миколаївської області було обстріляне російськими окупантами у неділю, 4 вересня.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено елеватор та десятки будинків. Загарбники знищили декілька тисяч тонн збіжжя, яке зберігалося в елеваторі. На щастя ніхто не постраждав. Про це заступника міського голови Очакова Олексій Васьков заявив у відеозверненні, яке опубліковане в Facebook.

В Очакові цей ранок виявився зовсім недобрим. Зруйновано елеватор в Очакові, знищено декілька тисяч тонн зерна. Зараз наші комунальні служби розбирають завали. Також пошкоджено десятки будинків, — зазначив він.

Крім того, зазнав обстрілів і сам Миколаїв. Вночі та вранці 4 вересня окупанти гатили по обласному центру. Під ударом опинилися лікувальні заклади та житлові будинки.

Міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич у Telegram повідомив, що зенітні ракети з комплексів С-300 пошкодили три лікувальні заклади, два навчальні заклади, готель і музей. Також внаслідок обстрілів пошкоджені електромережі та водопровід.

Нагадаємо, з вересня російські військові завдали масованого удару по Новгород-Сіверському районі — випустили понад 50 артилерійських снарядів по селу Михальчина Слобода. А місто Зеленодольськ на Дніпропетровщині військові злочинці рф обстріляли з «Ураганів». Внаслідок обстрілів загинув дев’ятирічний хлопчик, попередньо постраждали 10 осіб.