ГСЧС будет сообщать украинцам о чрезвычайных ситуациях. Фото:

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Українців повідомлятимуть про надзвичайні ситуації.

З середи, 7 вересня, на телефони українців почнуть приходити повідомлення про надзвичайні ситуації. Панікувати не варто, бо це тестуватимуться новітні технології. Розсилатимуть сповіщення три українські оператори. Про це 4 вересня повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Нові оповіщення тестуватимуть у Львівській, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Вінницькій, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернівецькій, Чернігівській областях та Києві.

Зазначається, що нова система оперативного інформування буде працювати завдяки технології Cell Broadcast, яка має значні переваги над SMS-інформуванням. Абоненти швидше отримуватимуть повідомлення, існуватиме гнучкість у виборі локацій для інформування. Крім того, звуковий сигнал працюватиме навіть тоді, коли звук на смартфоні вимкнений.

У ДСНС також роз’яснили, що приймати повідомлення від системи Cell Broadcast можуть переважно смартфони, які вироблено починаючи з 2019 року, та які мають операційну систему Android версії 11 та вище або iOS від версії 14.5. Перелік моделей смартфонів, які зможуть отримувати такі повідомлення, у майбутньому планують розширити.

Нагадаємо, на початку літа російські спецслужби почали вдаватися до психологічних атак — розсилали на особисті телефонні номери українських військовослужбовців письмові повідомлення з погрозами.