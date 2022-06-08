Російські спецслужби розсилають погрози бійцям ЗСУ. Фото: ukrinform.com

https://racurs.ua/ua/n171489-vorog-rozsylaie-pogrozy-biycyam-zsu-gur-zaklykalo-ne-piddavatysya-na-provokaciyi.html

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Спецслужби росії вдаються до психологічних атак — розсилають на особисті телефонні номери українських військовослужбовців письмові повідомлення з погрозами.

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У цих повідомленнях містяться заклики зрадити присязі, скласти зброю, здаватися в полон або перейти на бік окупантів. Ці погрози рашисти підсилюють персональними даними — вказують прізвище та ім’я особи, код платника податків, місце реєстрації та інколи даними стосовно чисельності та складу сім’ї. Про це 8 червня повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що такі погрози приходять абонентам в SMS, а також у мобільні месенджери «Телеграм», «Вайбер», «Сігнал» або «Ватсап». Ворог пише, що нібито знає точне встановлення місця знаходження особи, якій надійшло вказане повідомлення. Погрожують завдати точних ракетних ударів по місцях проживання військового та його родичів, якщо той продовжить служити в лавах української армії.

У ГУР наголошують, що росіяни першочергово хочуть дестабілізувати морально психологічний клімат у підрозділах ЗСУ та знизити бойовий дух захисників.

Зазвичай зазначені персональні дані осіб є застарілими (особа давно змінила місце реєстрації, переїхала в іншу місцевість, змінила підрозділ, у якому проходила військову службу, припинила проходження військової служби взагалі та таке інше). Таким чином, не викликає сумнівів, що надіслані погрози є звичайними маніпуляціями людською психікою, — наголошують у розвідці й закликають довіряти лише перевіреним джерелам.

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони заявили, що війна в Україні може тривати до кінця 2022 року, оскільки керівництво країни-агресора росії не хоче відмовлятися від своїх планів.