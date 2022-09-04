Во Львове в полицейских бросили две гранаты, фото: «5 канал»

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У Львові 24-річний житель Харкова кинув дві гранати — у патрульних поліцейських та у салон службового автомобіля.

На щастя, в результаті інциденту постраждалих немає. Про це сьогодні, 4 вересня, повідомляє прес-служба поліції Львівщини.

Зазначається, що сьогодні, 4 вересня, близько 14.00, по поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Білогорській у Львові невідомий чоловік поводиться агресивно, чіпляється до перехожих та погрожує їм гранатою.

Поліцейські, які прибули на місце події, виявили чоловіка, який поводився неадекватно, погрожував застосувати зброю та на їхні зауваження не реагував.

Натомість, зловмисник кинув одну гранату у бік правоохоронців, а другу — у салон службового автомобіля, після чого сховався у будинок, — зазначають у поліції. — Внаслідок вибуху гранат ніхто не постраждав.

На місце негайно прибули додаткові сили поліції, а також спеціалісти-вибухотехніки поліції Львівщини.

Правоохоронці встановили особу зловмисника, 24-річного жителя міста Харків, а також його 29-річного брата, який переховувався у будинку, — зазначають у поліції. — На місці події працюють слідчі, вирішується питання про затримання братів у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим інцидентом відкриті такі кримінальні провадження:

за ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу;

за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Максимальне покарання, передбачене санкціями статей, — довічне позбавлення волі, — наголошують у поліції.

Триває досудове розслідування.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький у своєму Telegram-каналі зазначив, що у зловмисника спостерігалися ознаки наркотичного сп’яніння.