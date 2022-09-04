Поднятие украинского флага над Высокопольем, фото: Кирилл Тимошенко

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Ракурс

Українські військові звільнили селище Високопілля, розташоване на півночі Херсонської області.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко, який також опублікував знімок встановлення над селищем українського прапора.

Високопілля. Херсонська область. Україна. Сьогодні, — підписав знімок Тимошенко.

Також про звільнення Високопілля повідомляють низка Telegram-каналів.

Зокрема, народний депутат Олексій Гончаренко, зазначив, що за його відомостями Високопілля звільнили ще два дні тому.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що ЗСУ знищили ще один об'єкт, який належав херсонському гауляйтеру Володимиру Сальдо.