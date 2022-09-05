Миссия МАГАТЭ частично покинула ЗАЭС. Фото: poglyad.tv

https://racurs.ua/n174438-missiya-magate-chastichno-pokinula-zaes.html

Ракурс

Місія МАГАТЕ у понеділок, 5 вересня, завершила роботу на Запорізькій АЕС.

Чотири представники місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) виїхали з території атомки в Енергодарі. При цьому два експерти продовжать роботу на ЗАЕС на постійній основі. Про це повідомив «Енергоатом» у Telegram.

Чотири з шести представників команди інспекції МАГАТЕ завершили роботу на Запорізькій АЕС і покинули майданчик станції, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, 1 вересня відбувся візит місії Міжнародного агентства з атомної енергетики на Запорізьку АЕС. Глава МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив, що російські представники на ЗАЕС показали місії все, про що вона просила.

Нагадаємо, у ніч з 2 на 3 вересня російські реактивні системи залпового вогню «працювали» з території Запорізької атомної електростанції. Відповідне відео доказів ядерного тероризму росії опублікували в мережі.