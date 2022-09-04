З'явився відеодоказ російських обстрілів із території ЗАЕС. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n174405-videodokazy-rosiyskyh-obstriliv-iz-terytoriyi-zaes-opryludnyly-zmi.html

Ракурс

Докази російських обстрілів із території ЗАЕС з’явилися в мережі.

У ніч з 2 на 3 вересня російські реактивні системи залпового вогню «працювали» з території Запорізької атомної електростанції. Відповідне відео опублікувало видання Insider в YouTube.

Зазначається, що команда експертів Conflict Intelligence Team (CIT) вивчила відео і дійшла висновку, що у кадрі видно труби Запорізької ТЕС. А зйомка велася з протилежного берега Дніпра, а камера була спрямована на південь.

Ці докази свідчать, що місце запуску російської реактивної артилерії знаходиться на захід від Запорізької теплоелектростанції, де також розташована атомка.

Нагадаємо, 1 вересня російські пропагандисти показали, як під час здійснення місії МАГАТЕ на ЗАЕС було виявлено російську військову техніку на атомній станції. Це прямо заборонено нормами міжнародного права, але окупанти настільки тупі, що самі показали цей злочин.