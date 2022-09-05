россия рискует получить больший и более длительный удар санкций — Bloomberg

https://racurs.ua/n174456-rossiya-riskuet-poluchit-bolshiy-i-bolee-dlitelnyy-udar-sankciy-bloomberg.html

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Відповідно до внутрішнього звіту, підготовленого для уряду, рф може зіткнутися з тривалішим і глибшим спадом, оскільки вплив санкцій поширюється і завдає шкоди секторам, на які росія роками покладалася для підтримки своєї економіки.

Два з трьох сценаріїв у звіті, про який повідомило 5 вересня агентство Bloomberg, показують, що наступного року спад прискориться, а економіка повернеться на довоєнний рівень наприкінці десятиліття або пізніше.

За «інерційним» сценарієм наступного року економіка досягне дна на 8,3% нижче рівня 2021 року, тоді як за «стресовим» сценарієм мінімум у 2024 році буде на 11,9% нижче рівня минулого року.

Санкції завдали великого удару по усіх галузях економіки росії. За всіма сценаріями тиск санкцій посилюється, і до них може приєднатися більше країн. Різкий відхід Європи від російської нафти і газу також може вдарити по здатності кремля забезпечувати власний ринок, йдеться у звіті.

Раніше ЗМІ писали, що країни G7 прагнуть запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня — тоді набудуть чинності санкції ЄС щодо заборони морського імпорту сирої нафти рф.