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Ракурс
От морских пехотинцев у оккупантов срывает башни - видео штурма на танках и турецких Kirpi

От морских пехотинцев у оккупантов срывает башни — видео штурма на танках и турецких Kirpi

5 сен 2022, 19:58
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Відео з роботою українських військових оприлюднило Командування Військово-морських сил Збройних сил України. До штурму морська піхота України залучила танки та турецькі бронемашини Kirpi.





Турецькі Kirpi відіграють у бою роль бойових машин піхоти БМП. 50 таких машин у серпні цього року передав Україні уряд Туреччини.

Від морських піхотинців в окупантів зриває башти, — підписали відео у ВМС.

Kirpi має однокузовну броньовану кабіну з чотирма куленепробивними вікнами та сидіннями з амортизацією.

У передній частині бронемашини Kirpi розташований двигун, а в середній частині розміщується екіпаж. Десантне відділення тягнеться від центру до кормової частини корпусу.

Машина оснащена протимінно-вибухостійкими сидіннями. Kirpi 4×4 здатна вмістити до 13 осіб особового складу, включаючи водія, кулеметника та командира.

Источник: Ракурс


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