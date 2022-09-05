Від морських піхотинців в окупантів зриває башти - відео штурму на танках та турецьких Kirpi

https://racurs.ua/ua/n174457-vid-morskyh-pihotynciv-v-okupantiv-zryvaie-bashty-video-shturmu-na-tankah-ta-tureckyh-kirpi.html

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Відео з роботою українських військових оприлюднило Командування Військово-морських сил Збройних сил України. До штурму морська піхота України залучила танки та турецькі бронемашини Kirpi.

Турецькі Kirpi відіграють у бою роль бойових машин піхоти БМП. 50 таких машин у серпні цього року передав Україні уряд Туреччини.

Від морських піхотинців в окупантів зриває башти, — підписали відео у ВМС.

Kirpi має однокузовну броньовану кабіну з чотирма куленепробивними вікнами та сидіннями з амортизацією.

У передній частині бронемашини Kirpi розташований двигун, а в середній частині розміщується екіпаж. Десантне відділення тягнеться від центру до кормової частини корпусу.

Машина оснащена протимінно-вибухостійкими сидіннями. Kirpi 4×4 здатна вмістити до 13 осіб особового складу, включаючи водія, кулеметника та командира.