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Российская ПВО в Крыму бьет в небо
Российская ПВО в Крыму бьет в небо (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n174458-rossiyskaya-pvo-v-krymu-bet-v-nebo-foto-video.htmlРакурс
В Криму 5 вересня окупанти знову помітили щось небезпечне для себе у небі.
В Севастополі та Євпаторії російська ППО гатить у небо, повідомляють місцеві Телеграм-канали та публікують відповідні фото і відео підтвердження.
Інформацію щодо вибухів за новим розпорядженням окупаційної влади тримають в секреті, але зі слів очевидців, є збиті об'єкти над Євпаторією.
Гучний вечір 5 вересня для мешканців Євпаторії, Молочного та Заозерного. Коментарів окупаційної адміністрації поки що немає.
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