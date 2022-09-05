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Російська ППО у Криму гатить у небо (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n174458-rosiyska-ppo-u-krymu-gatyt-u-nebo-foto-video.htmlРакурс
В Криму 5 вересня окупанти знову помітили щось небезпечне для себе у небі.
В Севастополі та Євпаторії російська ППО гатить у небо, повідомляють місцеві Телеграм-канали та публікують відповідні фото і відео підтвердження.
Інформацію щодо вибухів за новим розпорядженням окупаційної влади тримають в секреті, але зі слів очевидців, є збиті об'єкти над Євпаторією.
Гучний вечір 5 вересня для мешканців Євпаторії, Молочного та Заозерного. Коментарів окупаційної адміністрації поки що немає.
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