Обстрел дома в Харькове - разрушены подъезды, людей вытаскивают из-под завалов

https://racurs.ua/n174476-obstrel-doma-v-harkove-razrusheny-podezdy-ludey-vytaskivaut-iz-pod-zavalov.html

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Обстріл житлового будинку в Харкові стався 6 вересня. Внаслідок атаки росіян було зруйновано три під’їзди. Зараз тривають пошуково-рятувальні роботи, людей витягують з-під завалів.

Про це написав очільник ОВА Олег Синєгубов у Телегам та мер міста Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові. Максимально перебувайте в укриттях! — йдеться у повідомленні.

Пізніше Синєгубов розповів, що внаслідок ранкових ударів по Харкову зруйнований багатоквартирний будинок в центральній частині міста.

Ще один приліт теж у центральну частину Київського району. Ушкоджено адміністративну будівлю. Інформації про постраждалих на цю хвилину немає. Житловий будинок за місцем першого прильоту сильно постраждав, — вказав Терехов.

Згодом він розповів, що внаслідок обстрілу в одному з будинків фактично знищено три під’їзди. За його даними, з-під руїн вже врятували трьох людей — двох жінок і чоловіка.

Нагадаємо, 6 вересня російські війська вдарили ракетами по Кривому Рогу.