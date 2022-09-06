Шарий проиграл апелляцию в Верховном суде

https://racurs.ua/n174490-shariy-proigral-apellyaciu-v-verhovnom-sude.html

Ракурс

У Верховному суді остаточно заборонили діяльність Партії Шарія.

6 вересня 2022 року Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду переглянув в апеляційному порядку справу, у якій Міністерство юстиції України просило суд заборонити діяльність політичної партії «Партія Шарія».

В апеляційній скарзі партія просила скасувати рішення Восьмого апеляційного адміністративного суду, який задовольнив позовні вимоги Міністерства юстиції України, а саме заборонив діяльність політичної партії «Партія Шарія» та передав майно, кошти й інші активи цієї партії і її обласних, міських, районних організацій, первинних осередків та інших структурних утворень у власність держави.

Верховний суд ухвалив постанову, якою залишив апеляційну скаргу політичної партії «Партія Шарія» без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін. Рішення остаточне й оскарженню не підлягає.

16 червня відповідне рішення про заборону Партії Шарія ухвалив Восьмий апеляційний адміністративний суд Львова.

Це була друга спроба Міністерства юстиції заборонити цю політичну силу, і вона нарешті стала результативною. Вперше СБУ вимагало заборонити партію в Окружному адміністративному суді міста Києва рік тому. Ця справа досі розглядається. Активи та майно «Партії Шарія» мають передати на користь держави, але рішення суду ще можна оскаржити у Верховному суді.

Влітку Феміда вже заборонила в Україні діяльність партій «Опозиційний блок», «Соціалісти», «Справедливість та розвиток», «Держава», «НАШІ» та «Блок володимира сальдо».

14 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій. Закон розширює перелік підстав для заборони політичної партії через суд. Серед підстав, зокрема — виправдання, визнання правомірним, заперечення збройної агресії проти України, у тому числі шляхом подання збройної агресії росії проти України як внутрішнього конфлікту чи громадянської війни.